2 / Cie LA LOCOMOTIVE, Théâtre Aux Croisements, Perpignan

Informations pratiques

2 / Cie LA LOCOMOTIVE Mercredi 16 décembre, 10h00 Théâtre Aux Croisements Pyrénées-Orientales

6-8-12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-16T10:00:00+01:00 – 2026-12-16T11:00:00+01:00

Fin : 2026-12-16T10:00:00+01:00 – 2026-12-16T11:00:00+01:00

Durée : 30 min / A partir de 3 ans / Jeune Public

« Qu’est-ce que l’amour ? Qu’est-ce que l’amitié ? »

​À la lumière de deux albums jeunesse, « 2 » façonne un univers poétique et visuel qui célèbre l’amour inconditionnel et la richesse de la communication non-verbale. La Langue des Signes Française transforme chaque geste en parole, en sentiment, en lien. Les pages se tournent au rythme de Vivaldi et nous plongent dans un monde doux et immersif, où la complicité et la tendresse se tissent dans une langue qui, avec ou sans mots, s’invente à deux.

Inspiré par les albums « C’est autant d’amour que je t’envoie » de Coline Irwin (Ed. Memo) et « Duo Mambo » de Wei Middag et Aurèle Arima (Ed. la Joie de lire)​

TEASER

Théâtre Aux Croisements 31 rue des Romarins, 66000 Perpignan Perpignan 66020 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.theatreauxcroisements.fr/share/event/35-2-Cie-LA-LOCOMOTIVE »}] [{« data »: {« author »: « Yan Giraldou », « cache_age »: 86400, « description »: « 2 nnu00c0 partir de 3 ans (et pour toutes et tous) nDuru00e9e 30 minutes nnUn duo pou00e9tique entre danse et thu00e9u00e2tre.nInspiru00e9 des albums u00abCu2019est autant du2019amour que je tu2019envoieu00bb de Coline Irving et u00abDuo Mambou00bb de Wei Middag et Auru00e8le Arima.nn2 explore la richesse des relations humaines u00e0 travers un langage universel : le mouvement. nnCe spectacle mu00ealant danse et thu00e9u00e2tre questionne avec du00e9licatesse : Quu2019est-ce que lu2019amour ? Quu2019est-ce que lu2019amitiu00e9 ?nnu00c0 la lumiu00e8re de ru00e9cits illustru00e9s pour enfants, les deux interpru00e8tes fau00e7onnent un conte visuel et sensible cu00e9lu00e9brant lu2019amour inconditionnel et la communication non verbale. nLa choru00e9graphie se plonge dans le ru00e9cit interpru00e9tu00e9 u00e0 lu2019oral et en Langue des Signes Franu00e7aise (LSF), transformant chaque geste en parole, en sentiment, en lien.nnDans une scu00e9nographie agile, les tableaux dansu00e9s et thu00e9u00e2traux su2019anime au rythme du Concerto pour mandoline de Vivaldi. nnLe spectacle enveloppe le spectateur dans un univers doux et immersif, ou00f9 la complicitu00e9 et la tendresse se tissent dans une langue qui, avec ou sans mots, su2019invente u00e0 deux. nnAccompagnu00e9 par @dervichediffusion nnImages ru00e9alisu00e9es gru00e2ce au soutien et u00e0 lu2019accueil de lu2019@atelierdepariscdcn nnUn immense merci u00e0 @centreculturelsaintcyprien et @danse.stcyprien du2019avoir impulsu00e9 cette cru00e9ation avec la #villedetoulouse nn#spectacle #spectaclejeunepublic #litteraturejeunesse #lecture #danse #duo #amour #avignon2025 #avignon25 #spectaclevivant #lecture #amour », « type »: « video », « title »: « 2 – cru00e9ation choru00e9graphique extrait / Cie La Locomotive », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/WDRhSe1hMuo/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=WDRhSe1hMuo », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCUd_ixYEOH5FyMrq4cJ5v1w », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Une histoire à deux pour dire l’amour, l’amitié et la tendresse quand les gestes parlent autant que les mots.

2 / Cie LA LOCOMOTIVE