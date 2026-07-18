2 Compagnie La Locomotive Place Pierre de Coubertin Lillebonne

Informations pratiques

Lillebonne

2 Compagnie La Locomotive

Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-12 10:30:00

fin : 2027-02-13 11:00:00

Date(s) :

2027-02-12 2027-02-13

Qu’est-ce que l’amour ? Qu’est-ce que l’amitié ?

À la lumière de deux albums jeunesse, 2 façonne un univers poétique et visuel qui célèbre l’amour inconditionnel et la richesse de la communication non-verbale.

La Langue des Signes Française transforme chaque geste en parole, en sentiment, en lien. Les pages se tournent au rythme de Vivaldi et nous plongent dans un monde doux et immersif, où la complicité et la tendresse se tissent dans une langue qui, avec ou sans mots, s’invente à deux.

Inspiré par les albums C’est autant d’amour que je t’envoie de Coline Irwin (Ed. Memo) et Duo Mambo de Wei Middag et Aurèle Arima (Ed. la Joie de lire). .

Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 38 51 88 juliobona@lillebonne.fr

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English : 2 Compagnie La Locomotive

L’événement 2 Compagnie La Locomotive Lillebonne a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme