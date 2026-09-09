2 femmes, 2 regards peintures et poèmes Journées du Patrimoine Chapelle Saint-Roch Lambesc

Informations pratiques

Lambesc

2 femmes, 2 regards peintures et poèmes Journées du Patrimoine

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 le samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h. Le dimanche de 15h à 19h. Chapelle Saint-Roch 7 route d’Avignon Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Venez admirer l’exposition 2 femmes, 2 regards peintures et poèmes à la chapelle Saint-Roch !

Céline Sutor, artiste peintre et créatrice en artisanat et Annie Bergèse, 1er prix de poésie et Grand lauréate des Grands jeux floraux septénaires du Félibrige de 2025, exposent ensemble pour conjuguer et partager leurs regards à partir de la Provence qu’elles habitent et qui les habite. .

Chapelle Saint-Roch 7 route d’Avignon Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 62 tourisme@lambesc.fr

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English :

Come see the exhibition 2 Women, 2 Perspectives: Paintings and Poems at the Saint-Roch Chapel!

L’événement 2 femmes, 2 regards peintures et poèmes Journées du Patrimoine Lambesc a été mis à jour le 2026-09-01 par Maison du Tourisme de Lambesc