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AGENDA · Lambesc

Soirée Mousse COSEC Complexe sportif municipal Lambesc

samedi 5 septembre 2026 · COSEC Complexe sportif municipal · Lambesc

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
COSEC Complexe sportif municipal
Adresse
1 Avenue Léo Lagrange
Ville
13410 Lambesc
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Lambesc

Soirée Mousse

Samedi 5 septembre 2026 à partir de 19h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. COSEC Complexe sportif municipal 1 Avenue Léo Lagrange Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 19:30:00
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

Ne manquez pas notre soirée mousse ! Petits et grands plongez dans un océan de bulles au rythme d’une musique entraînante et d’une folle ambiance.
Buvette et restauration sur place.   .

COSEC Complexe sportif municipal 1 Avenue Léo Lagrange Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur   cofals.com@gmail.com

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English :

Don’t miss our foam party! Young and old alike can dive into an ocean of bubbles to the beat of catchy music and a wild atmosphere.

L’événement Soirée Mousse Lambesc a été mis à jour le 2026-08-10 par Maison du Tourisme de Lambesc

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