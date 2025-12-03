Soirée Mousse COSEC Complexe sportif municipal Lambesc
samedi 5 septembre 2026 · COSEC Complexe sportif municipal · Lambesc
Informations pratiques
Lambesc
Soirée Mousse
Samedi 5 septembre 2026 à partir de 19h30.
Sous réserve de conditions météo favorables. COSEC Complexe sportif municipal 1 Avenue Léo Lagrange Lambesc Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 19:30:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Ne manquez pas notre soirée mousse ! Petits et grands plongez dans un océan de bulles au rythme d’une musique entraînante et d’une folle ambiance.
Buvette et restauration sur place. .
COSEC Complexe sportif municipal 1 Avenue Léo Lagrange Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur cofals.com@gmail.com
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English :
Don’t miss our foam party! Young and old alike can dive into an ocean of bubbles to the beat of catchy music and a wild atmosphere.
L’événement Soirée Mousse Lambesc a été mis à jour le 2026-08-10 par Maison du Tourisme de Lambesc
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