Soirée Mousse COSEC Complexe sportif municipal Lambesc

Informations pratiques

Lambesc

Soirée Mousse

Samedi 5 septembre 2026 à partir de 19h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. COSEC Complexe sportif municipal 1 Avenue Léo Lagrange Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 19:30:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Ne manquez pas notre soirée mousse ! Petits et grands plongez dans un océan de bulles au rythme d’une musique entraînante et d’une folle ambiance.

Buvette et restauration sur place. .

COSEC Complexe sportif municipal 1 Avenue Léo Lagrange Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur cofals.com@gmail.com

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English :

Don’t miss our foam party! Young and old alike can dive into an ocean of bubbles to the beat of catchy music and a wild atmosphere.

L’événement Soirée Mousse Lambesc a été mis à jour le 2026-08-10 par Maison du Tourisme de Lambesc