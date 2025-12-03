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AGENDA · Lambesc

Forum des Associations COSEC Complexe sportif municipal Lambesc

samedi 5 septembre 2026 · COSEC Complexe sportif municipal · Lambesc

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
COSEC Complexe sportif municipal
Adresse
1 Avenue Léo Lagrange
Ville
13410 Lambesc
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Lambesc

Forum des Associations

Samedi 5 septembre 2026 de 9h à 16h. COSEC Complexe sportif municipal 1 Avenue Léo Lagrange Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-05 16:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Vous cherchez une activité sportive, culturelle, artistique ou encore solidaire ?
Le forum des associations est l’occasion idéale pour découvrir toute la richesse de la vie associative locale. Un moment convivial ouvert à tous pour découvrir, partager et préparer votre rentrée.
Nombreuses démonstrations et initiations. Restauration sur place.   .

COSEC Complexe sportif municipal 1 Avenue Léo Lagrange Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 95 58  association@lambesc.fr

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English :

Are you looking for a sports, cultural, artistic, or community service activity?

L’événement Forum des Associations Lambesc a été mis à jour le 2026-08-10 par Maison du Tourisme de Lambesc

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