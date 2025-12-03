Forum des Associations COSEC Complexe sportif municipal Lambesc

Informations pratiques

Lambesc

Forum des Associations

Samedi 5 septembre 2026 de 9h à 16h. COSEC Complexe sportif municipal 1 Avenue Léo Lagrange Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 09:00:00

fin : 2026-09-05 16:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Vous cherchez une activité sportive, culturelle, artistique ou encore solidaire ?

Le forum des associations est l’occasion idéale pour découvrir toute la richesse de la vie associative locale. Un moment convivial ouvert à tous pour découvrir, partager et préparer votre rentrée.

Nombreuses démonstrations et initiations. Restauration sur place. .

COSEC Complexe sportif municipal 1 Avenue Léo Lagrange Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 95 58 association@lambesc.fr

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English :

Are you looking for a sports, cultural, artistic, or community service activity?

L’événement Forum des Associations Lambesc a été mis à jour le 2026-08-10 par Maison du Tourisme de Lambesc