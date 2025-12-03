Collecte de sang Place des Etats-Généraux Lambesc
vendredi 4 septembre 2026 · Place des Etats-Généraux · Lambesc
Informations pratiques
Lambesc
Collecte de sang
Vendredi 4 septembre 2026 de 15h à 19h30. Place des Etats-Généraux Boulevard de la République Lambesc Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 15:00:00
fin : 2026-09-04 19:30:00
Date(s) :
2026-09-04
Fédération Française pour le don du sang bénévole de Lambesc (F.F.D.S.B)
Après plusieurs appels à la mobilisation, la situation des stocks de sang reste critique. Votre mobilisation est essentielle pour les malades de notre région.Adultes
Accidents de la route, cancers, maladies du sang, opérations chirurgicales, greffes d’organes, accouchements hémorragiques, grands brûlés, hémophiles, déficiences immunitaires, médicaments issus du plasma sont quelques exemples d’utilisation des poches de sang.
Conditions principales à remplir pour donner son sang être âgé de 18 à 70 ans, être en bonne santé, peser au moins 50 kg, respecter 8 semaines entre 2 dons de sang total, venir avec une pièce d’identité pour son premier don.
Vous pouvez venir seul(e) ou accompagné(e) d’autres donneurs. Comme vous, ils devront prendre rdv. Plus de donneurs, plus de vies sauvées.
MERCI pour votre mobilisation !
Pensez à réserver votre créneau https://efs.link/qtm98 .
Place des Etats-Généraux Boulevard de la République Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 95 96 62 82 adsb.lambesc@gmail.com
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English :
French Federation for Voluntary Blood Donation in Lambesc (F.F.D.S.B)
After several calls for mobilization, the blood stock situation remains critical. Your mobilization is essential for patients in our region.
L’événement Collecte de sang Lambesc a été mis à jour le 2026-08-10 par Maison du Tourisme de Lambesc
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