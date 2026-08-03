Informations pratiques

Le Mans

2 filles amies à vie

37 Rue nationale Le Mans Sarthe

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 15:30:00

fin : 2026-11-01 17:00:00

Date(s) :

2026-10-20 2026-10-21 2026-10-22 2026-10-23 2026-10-25 2026-10-27 2026-10-28 2026-10-29 2026-10-30 2026-10-31 2026-11-01

40 ans d’amitié dans une comédie pas comme les autres.

En 2011, Manon et Laura se rencontrent au lycée

En 2054, elles ont 60 ans.

Entre les 2, elles auront été BEST FRIENDS FOREVER ( amies pour la vie)

Venez découvrir leur 40 ans d’amitié dans cette comédie pas comme les autres.

Des fous rires, des engueulades, des mensonges, des vérités qui font mal à

entendre encore des fous rires …

Bref une amitié qui relie ces 2 filles, pour le meilleur … et pour le rire !!

Si vous voulez rire, pleurer, pleurer de rires, rires aux larmes, c’est le spectacle à

voir absolument entre filles (mais aussi avec vos mecs !!) .

37 Rue nationale Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

40 Years of Friendship in a Comedy Like No Other.

L’événement 2 filles amies à vie Le Mans a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72