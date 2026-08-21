20 ans de la Salle Patrice Leconte, Ciné-Off – Salle Patrice Leconte, Sainte-Maure-de-Touraine

Informations pratiques

20 ans de la Salle Patrice Leconte 18 – 20 septembre Ciné-Off – Salle Patrice Leconte Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Les 20 ans de la Salle Patrice Leconte : trois jours de fête, de cinéma et de convivialité !

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Ville de Sainte-Maure-de-Touraine vous invite à célébrer les 20 ans de la Salle Patrice Leconte lors d’un week-end exceptionnel, du 18 au 20 septembre 2026.

Pendant trois jours, venez partager un programme riche en découvertes, en émotions et en rencontres autour du cinéma et de la vie associative locale.

Les festivités débuteront le vendredi soir avec une soirée consacrée à Patrice Leconte. Au programme : la projection du court métrage « Le Batteur du Boléro », suivie du célèbre film « Le Dîner de Cons » (tarif unique : 5 euros)..

Le samedi, les associations locales seront à l’honneur avec une « carte blanche » leur permettant de partager des films d’archives et des souvenirs qui racontent la vie de notre territoire. En soirée, place à la fête sur le parvis du Château et son théâtre de verdure avec des animations musicales, des démonstrations de danse, et le partage du gâteau d’anniversaire. La journée se terminera par une projection en plein air du film culte « Les Bronzés font du ski », dans une ambiance chaleureuse et conviviale (gratuit).

Le dimanche, les projections des associations se poursuivront avant une séance exceptionnelle avec la diffusion du film « En fanfare » (tarif unique : 5 euros).

Tout au long du week-end, une exposition retracera les vingt années d’histoire de la Salle Patrice Leconte, de sa création à aujourd’hui, mettant en lumière les moments forts qui ont fait de ce lieu un espace culturel incontournable.

Que vous soyez amateur de cinéma, passionné de patrimoine, membre d’une association ou simplement à la recherche d’un moment convivial à partager en famille ou entre amis, cet anniversaire est l’occasion de (re)découvrir la Salle Patrice Leconte et de célébrer ensemble vingt années de culture, de rencontres et de souvenirs.

Ciné-Off – Salle Patrice Leconte 10 Rue du Château, 37800 Sainte-Maure-de-Touraine, France Sainte-Maure-de-Touraine 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247460312

Les 20 ans de la Salle Patrice Leconte : trois jours de fête, de cinéma et de convivialité !