Les comices agricoles d’antan, Château – Maison du Patrimoine, Sainte-Maure-de-Touraine

Informations pratiques

Les comices agricoles d’antan 19 et 20 septembre Château – Maison du Patrimoine Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Pour retrouver l’esprit de ces grands moments de fête populaire.

Château – Maison du Patrimoine 1 Rue du Château, 37800 Sainte-Maure-de-Touraine, France Sainte-Maure-de-Touraine 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247654012 http://www.sainte-maure-de-touraine.fr/editorial/144/chateau-maison-du-patrimoine.html La tour d’entrée est une construction carrée dont le couronnement a disparu, mais qui présente, au-dessus de sa porte, les rainures de manoeuvre des bras du pont-levis. L’intérieur contient, au rez-de-chaussée, l’ancien passage et une salle au-dessus.

Pour retrouver l’esprit de ces grands moments de fête populaire

©Amis Patrimoine Sainte Maure de Touraine