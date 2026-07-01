Informations pratiques

Sainte-Maure-de-Touraine

Visite guidée de Sainte-Maure de Touraine

RV devant l’Office de Tourisme Les Passerelles Sainte-Maure-de-Touraine Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-24

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-07-24 2026-08-07

Venez découvrir le patrimoine de Sainte-Maure de Touraine, célèbre pour son fromage de chèvre AOP, à travers ses différents monuments.

Vous traverserez le temps et l’Histoire de France avec notamment son château, ses halles et sa magnifique crypte.

Laissez-vous guider à travers les rues de Sainte-Maure-de-Touraine et plongez dans l’histoire de la cité du fromage.

En partenariat avec l’Association des Amis du Patrimoine, cette visite guidée vous dévoilera les richesses du patrimoine local, les anecdotes qui ont façonné la ville et ses lieux emblématiques.

Elle se terminera par une dégustation sur le marché de la ville.

Réservez vite ! 5 .

RV devant l’Office de Tourisme Les Passerelles Sainte-Maure-de-Touraine 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 65 66 20 tourisme@azay-chinon-valdeloire.com

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English :

Sainte-Maure-de-Touraine, famous for its PDO goat’s cheese, invites you to discover its heritage through its monuments. Take a journey through time and French history, with its castle, covered market and magnificent crypt. Reservations at the Tourist Office

L’événement Visite guidée de Sainte-Maure de Touraine Sainte-Maure-de-Touraine a été mis à jour le 2026-07-16 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme