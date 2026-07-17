Accueil à l’ancienne station-service OZO Bellevue, Station Bellevue, Sainte-Maure-de-Touraine

Informations pratiques

Accueil à l’ancienne station-service OZO Bellevue Dimanche 20 septembre, 09h30 Station Bellevue Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T10:00:00+02:00

C’est à l’initiative de l’association NOSTAL’10 que cette ancienne station-service OZO a été protégée par la commune (PLU), puis restaurée, puis labellisée Architecture Contemporaine Remarquable. Comme chaque 3ᵉ dimanche de chaque mois de mars à octobre, elle fait l’objet d’un rassemblement de véhicules d’époque organisé par NOSTAL’10. Le 20 octobre 2026, des personnalités viendront participer pour mettre en valeur cette initiative.

Station Bellevue Bellevue, 37800 Sainte Maure de Touraine Sainte-Maure-de-Touraine 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire https://nationale10.e-monsite.com https://www.facebook.com/share/p/asJRtnRV37cX3nXq/ Construite en 1954 sous la marque OZO sur la Route Nationale 10 la station service de Bellevue a été abandonnée en 1977 après l’ouverture de l’autoroute A10. Conçue par un architecte elle a été protégée par la commune de Sainte Maure de Touraine en 2010 à la demande de Lauren Carré auteur d’un ouvrage sur l’histoire de la RN10. Sur intervention de l’UDAP37 elle a été labellisée « Architecture Contemporaine Remarquable » en 2018. L’association Nostal’10 créée en 2016 a engagé sa restauration en 2020. Accès véhicules libre avec une signalétique pour le stationnement

C’est à l’initiative de l’association NOSTAL’10 que cette ancienne station-service OZO a été protégée par la commune (PLU), puis restaurée, puis labellisée Architecture Contemporaine Remarquable.

©Studio Doumé