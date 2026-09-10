20 ans de l’association Les 3A Maison de quartier Les Ardrières Le Mans
samedi 19 septembre 2026 · Maison de quartier Les Ardrières · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
20 ans de l’association Les 3A
Maison de quartier Les Ardrières 8 Rue du Happeau Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 22:00:00
Date(s) :
2026-09-19
• Démarrage à partir de 14h30 avec des animations tout l’après midi
Atelier cirque, Atelier maquillage, la malle aux chapeaux (confection de chapeaux en direct pour tout public), chamboultout, pêche aux canards, close-up (magie de proximité)
• Découverte de l’atelier sophrologie et l’atelier Harmonie-Chant proposé par l’association Animation Ardriers
• A 15h30, spectacle de magie tout public par El Mago-Mato
• Une buvette et stand gâteaux sont prévus (prévoir un peu de monnaie)
• Des associations de proximité seront présentes (gym volontaires, ARDI…)
• A 18h30, l’association offrira l’apéro autour d’un moment musical
• Après l’apéro, pour ceux qui le souhaitent nous poursuivrons la soirée autour d’un buffet partagé. Pour cela chacun amène un plat et sa vaisselle .
Maison de quartier Les Ardrières 8 Rue du Happeau Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 52 42 75 90 asso3alemans@hotmail.fr
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English :
L’événement 20 ans de l’association Les 3A Le Mans a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Le Mans
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