Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

20 ans des Serres Sancerroises ! Vinon

20 ans des Serres Sancerroises ! Vinon

20 ans des Serres Sancerroises ! Vinon vendredi 8 mai 2026.

Adresse : Route de Gardefort

Ville : 18300 Vinon

Département : Cher

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Vinon

20 ans des Serres Sancerroises !

Route de Gardefort Vinon Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 09:00:00
fin : 2026-05-10 19:00:00

Date(s) :
2026-05-08

Venez fêter les 20 ans des Serres Sancerroises !

Plusieurs stand animeront le week-end:
vins et champagnes
fromages de chevre
glaces artisanales
buvette

Un cadeau vous y attend !Familles
Venez fêter les 20 ans des Serres Sancerroises !

Plusieurs stand animeront le week-end:
vins et champagnes
fromages de chevre
glaces artisanales
buvette

Un cadeau vous y attend !   .

Route de Gardefort Vinon 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 79 21 91 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and celebrate 20 years of Serres Sancerroises!

Several stands will be set up throughout the weekend:
wines and champagnes
goat’s cheese
artisanal ice creams
refreshment stands

A gift awaits you!

L’événement 20 ans des Serres Sancerroises ! Vinon a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

À voir aussi à Vinon (Cher)