Vinon

20 ans des Serres Sancerroises !

Route de Gardefort Vinon Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 09:00:00

fin : 2026-05-10 19:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Venez fêter les 20 ans des Serres Sancerroises !

Plusieurs stand animeront le week-end:

vins et champagnes

fromages de chevre

glaces artisanales

buvette

Un cadeau vous y attend !Familles

Venez fêter les 20 ans des Serres Sancerroises !

Plusieurs stand animeront le week-end:

vins et champagnes

fromages de chevre

glaces artisanales

buvette

Un cadeau vous y attend ! .

Route de Gardefort Vinon 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 79 21 91

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English :

Come and celebrate 20 years of Serres Sancerroises!

Several stands will be set up throughout the weekend:

wines and champagnes

goat’s cheese

artisanal ice creams

refreshment stands

A gift awaits you!

L’événement 20 ans des Serres Sancerroises ! Vinon a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme du Grand Sancerrois