20 ans des Serres Sancerroises ! Vinon
20 ans des Serres Sancerroises ! Vinon vendredi 8 mai 2026.
Vinon
20 ans des Serres Sancerroises !
Route de Gardefort Vinon Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 09:00:00
fin : 2026-05-10 19:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Venez fêter les 20 ans des Serres Sancerroises !
Plusieurs stand animeront le week-end:
vins et champagnes
fromages de chevre
glaces artisanales
buvette
Un cadeau vous y attend !Familles
Venez fêter les 20 ans des Serres Sancerroises !
Plusieurs stand animeront le week-end:
vins et champagnes
fromages de chevre
glaces artisanales
buvette
Un cadeau vous y attend ! .
Route de Gardefort Vinon 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 79 21 91
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English :
Come and celebrate 20 years of Serres Sancerroises!
Several stands will be set up throughout the weekend:
wines and champagnes
goat’s cheese
artisanal ice creams
refreshment stands
A gift awaits you!
L’événement 20 ans des Serres Sancerroises ! Vinon a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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