20 ANS Florac Trois Rivières

20 Ans est un duo dansé et parlé, inspiré des 20 ans de parcours humain et artistique des 2 chorégraphes, écrit et interprété par Emilie Buestel et Marie Doiret, co-écrit et mis en scène par le duo de femmes artistes dramatiques Les Vagues Tranquilles.

Il évoque de manière universelle, par le corps et les mots, la fidélité sous toutes ses formes les étymologies de l’alliance, de la relation, du consensus, de l’engagement mutuel que cela implique, jusqu’à la quête de la juste place pour défendre une vision commune afin de laisser à chacun·e ses choix. 20 Ans tente de raconter le chemin, parfois sinueux, et les efforts déployés, pour maintenir un lien. Il aborde un phénomène que tout le monde connaît au regard d’un récit spécifique, comme si l’histoire d’un duo avait une organicité qui le dépasse. 20 Ans est créé au printemps. Il est conçu pour l’espace public ou en écrin intérieur.

Résidence de création

23 > 27 MARS / Florac-Trois-Rivières La Genette Verte Complexe culturel sud Lozère

VE 27 MARS 18:00 / Sortie de résidence

soutenue par Scènes Croisées et la Genette Verte –Complexe culturel sud Lozère .

33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 65 75 75 contact@scenescroisees.fr

English :

20 Ans is a spoken and danced duet inspired by the 2 choreographers’ 20-year human and artistic journey, written and performed by Emilie Buestel and Marie Doiret, and co-written and directed by the women’s drama duo Les Vagues Tranquilles.

German :

20 Ans ist ein getanztes und gesprochenes Duett, inspiriert von der 20-jährigen menschlichen und künstlerischen Laufbahn der beiden Choreografinnen, geschrieben und interpretiert von Emilie Buestel und Marie Doiret, mitgeschrieben und inszeniert von dem Frauen-Drama-Künstlerinnen-Duo Les Vagues Tranquilles.

Italiano :

20 Ans è un duetto parlato e danzato, ispirato al percorso umano e artistico ventennale delle due coreografe, scritto e interpretato da Emilie Buestel e Marie Doiret, co-scritto e diretto dal duo teatrale femminile Les Vagues Tranquilles.

Espanol :

20 Ans es un dúo hablado y bailado, inspirado en los 20 años de trayectoria humana y artística de las 2 coreógrafas, escrito e interpretado por Emilie Buestel y Marie Doiret, coescrito y dirigido por el dúo de teatro femenino Les Vagues Tranquilles.

