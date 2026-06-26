200 voix pour Goldman à Niort L’ACCLAMEUR Niort
200 voix pour Goldman à Niort L’ACCLAMEUR Niort vendredi 5 février 2027.
Niort
200 voix pour Goldman à Niort
L’ACCLAMEUR 50 Rue Charles Darwin Niort Deux-Sèvres
Tarif : 18 – 18 – 48 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-05
fin : 2027-02-05
Date(s) :
2027-02-05
Etes vous prêt? Le 5 février à l’Acclameur à Niort
Fermez les yeux et laissez-vous emporter par la voix sincère et bouleversante de Flo Gallo. Une voix si proche de celle de Jean-Jacques Goldman qu’elle en devient troublante d’émotion.
Entouré de 200 choristes, replongez dans les plus belles chansons de Jean-Jacques Goldman, celles gravées à jamais dans nos cœurs Envole-moi, Encore un matin, Je te donne, Quand la musique est bonne… Autant de titres intemporels qui réveillent les souvenirs et rassemblent toutes les générations.
Musicien passionné, à l’image de son idole, Flo Gallo vous embarque dans une parenthèse musicale intense, chaleureuse et inoubliable, qui ne laissera personne indifférent. .
L’ACCLAMEUR 50 Rue Charles Darwin Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : 200 voix pour Goldman à Niort
L’événement 200 voix pour Goldman à Niort Niort a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Niort Marais Poitevin
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