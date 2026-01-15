Informations pratiques

Mutzig

200 voix pour Goldman

16 rue Mattfeld Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2027-03-11 20:00:00

fin : 2027-03-11

Date(s) :

2027-03-11

Fermez les yeux et laissez-vous emporter par la voix sincère et bouleversante de Flo Gallo. Une voix si proche de celle de Goldman qu’elle en devient troublante d’émotion.Entouré de 200 choristes, replongez dans les plus belles chansons de Jean-Jacques Goldman, celles gravées à jamais dans nos coeurs Envole-moi, Encore un matin, Je te donne, Quand la musique est bonne… Autant de titres intemporels qui réveillent les souvenirs et rassemblent toutes les générations. Musicien passionné, comme son idole, Flo vous embarque dans une parenthèse musicale intense, chaleureuse et inoubliable… qui ne laissera personne indifférent. .

16 rue Mattfeld Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 12 20

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English :

L’événement 200 voix pour Goldman Mutzig a été mis à jour le 2026-06-25 par Le Dôme de Mutzig