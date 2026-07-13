AGENDA · Mutzig
Vente Vestiaire ST Vincent de Paul Mutzig
samedi 1 août 2026 · Mutzig
Informations pratiques
Mutzig
Vente Vestiaire ST Vincent de Paul
9 rue du Dr. Schweitzer Mutzig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-01 09:00:00
fin : 2026-12-05 11:30:00
Date(s) :
2026-08-01 2026-09-05 2026-10-03 2026-11-07 2026-12-05
Vente de vêtements, de jouets, etc…
Ouvert à tous. .
9 rue du Dr. Schweitzer Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est mairie@villedemutzig.eu
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English :
L’événement Vente Vestiaire ST Vincent de Paul Mutzig a été mis à jour le 2026-03-10 par Ville de Mutzig
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