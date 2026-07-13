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AGENDA · Mutzig

Vente Vestiaire ST Vincent de Paul Mutzig

samedi 1 août 2026 · Mutzig

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
9 rue du Dr. Schweitzer
Ville
67190 Mutzig
Département
Bas-Rhin
Tarif

Mutzig

Vente Vestiaire ST Vincent de Paul

9 rue du Dr. Schweitzer Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-01 09:00:00
fin : 2026-12-05 11:30:00

Date(s) :
2026-08-01 2026-09-05 2026-10-03 2026-11-07 2026-12-05

Vente de vêtements, de jouets, etc…
Ouvert à tous.   .

9 rue du Dr. Schweitzer Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est   mairie@villedemutzig.eu

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English :

L’événement Vente Vestiaire ST Vincent de Paul Mutzig a été mis à jour le 2026-03-10 par Ville de Mutzig

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