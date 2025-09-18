Mutzig

Fête nationale Prise d’armes et défilé militaire Mutzig 2026

place de la Fontaine Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-14 17:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Une prise d’arme qui fait suite à la soirée révolutionnaire du 13 juillet à Mutzig.

Rendez-vous le mardi 14 juillet à 17 h, sur la place de la Fontaine à Mutzig, pour la traditionnelle prise d’armes qui aura lieu à l’occasion de la fête nationale.

Seront présents pour le défilé militaire

– 44ème Régiment de Transmissions

– Sapeurs-pompiers de Mutzig et de Molsheim

– Gendarmerie nationale

– Batterie-fanfare de Kuttolsheim .

place de la Fontaine Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 31 98 mairie@villedemutzig.eu

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English :

The event follows on from the revolutionary evening of July 13 in Mutzig.

L’événement Fête nationale Prise d’armes et défilé militaire Mutzig 2026 Mutzig a été mis à jour le 2026-06-26 par Ville de Mutzig