Fête nationale Prise d’armes et défilé militaire Mutzig 2026 Mutzig
Fête nationale Prise d’armes et défilé militaire Mutzig 2026 Mutzig mardi 14 juillet 2026.
Mutzig
Fête nationale Prise d’armes et défilé militaire Mutzig 2026
place de la Fontaine Mutzig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-14 17:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Une prise d’arme qui fait suite à la soirée révolutionnaire du 13 juillet à Mutzig.
Rendez-vous le mardi 14 juillet à 17 h, sur la place de la Fontaine à Mutzig, pour la traditionnelle prise d’armes qui aura lieu à l’occasion de la fête nationale.
Seront présents pour le défilé militaire
– 44ème Régiment de Transmissions
– Sapeurs-pompiers de Mutzig et de Molsheim
– Gendarmerie nationale
– Batterie-fanfare de Kuttolsheim .
place de la Fontaine Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 31 98 mairie@villedemutzig.eu
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English :
The event follows on from the revolutionary evening of July 13 in Mutzig.
L’événement Fête nationale Prise d’armes et défilé militaire Mutzig 2026 Mutzig a été mis à jour le 2026-06-26 par Ville de Mutzig
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