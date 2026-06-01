Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Conseil municipal Mutzig

Conseil municipal Mutzig mardi 30 juin 2026.

Adresse : 4 rue de l'Église

Ville : 67190 Mutzig

Département : Bas-Rhin

Début : mardi 30 juin 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Mutzig

Conseil municipal

4 rue de l’Église Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-30 19:30:00
fin : 2026-06-30

Date(s) :
2026-06-30

Le Conseil municipal aura lieu à la mairie de Mutzig, dans la salle située au rez-de-chaussée.

 

À l’ordre du jour du vendredi 5 juin  

Les élus désigneront les délégués du Conseil municipal ainsi que leurs suppléants pour les élections sénatoriales qui auront lieu le dimanche 27 septembre 2026.

Les séances du Conseil municipal sont ouvertes à tous, n’hésitez pas à nous y rejoindre !   .

4 rue de l’Église Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 31 98  mairie@villedemutzig.eu

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Conseil municipal Mutzig a été mis à jour le 2026-06-02 par Ville de Mutzig

À voir aussi à Mutzig (Bas-Rhin)