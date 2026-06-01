Mutzig

Conseil municipal

4 rue de l’Église Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-06-30 19:30:00

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-30

Le Conseil municipal aura lieu à la mairie de Mutzig, dans la salle située au rez-de-chaussée.

À l’ordre du jour du vendredi 5 juin

Les élus désigneront les délégués du Conseil municipal ainsi que leurs suppléants pour les élections sénatoriales qui auront lieu le dimanche 27 septembre 2026.

Les séances du Conseil municipal sont ouvertes à tous, n’hésitez pas à nous y rejoindre ! .

4 rue de l’Église Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 31 98 mairie@villedemutzig.eu

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English :

L’événement Conseil municipal Mutzig a été mis à jour le 2026-06-02 par Ville de Mutzig