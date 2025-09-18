Médiathèque Lecture au Jardin Mutzig
Médiathèque Lecture au Jardin Mutzig mercredi 1 juillet 2026.
Mutzig
Médiathèque Lecture au Jardin
39 rue du Château Mutzig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-01 10:00:00
fin : 2026-07-01 12:00:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-22
Les bibliothécaires partagent avec vous leurs histoires préférées, souvent amusantes. Rendez-vous au square du château pour un moment de détente et de rigolade.
Tout public
Gratuit
Mercredi 1er et 22 Juillet 2026
De 10h à 12h
Dans le square du château .
39 rue du Château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 70 55 mediatheque@villedemutzig.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Médiathèque Lecture au Jardin Mutzig a été mis à jour le 2026-06-26 par Espace Rohan de Mutzig
À voir aussi à Mutzig (Bas-Rhin)
- Conseil municipal Mutzig 30 juin 2026
- Festival de Théâtre Au Même Instant Mutzig 4 juillet 2026
- Médiathèque Club lecture Mutzig 10 juillet 2026
- Jazz n’Bruche Amaro Freitas & Marcel Loeffler Trio Mutzig 10 juillet 2026
- Jazz ‘n Bruche Amaro Freitas + Marcel Loeffler Mutzig 10 juillet 2026