Mutzig

Médiathèque Lecture au Jardin

39 rue du Château Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-01 10:00:00

fin : 2026-07-01 12:00:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-22

Les bibliothécaires partagent avec vous leurs histoires préférées, souvent amusantes. Rendez-vous au square du château pour un moment de détente et de rigolade.

Tout public

Gratuit

Mercredi 1er et 22 Juillet 2026

De 10h à 12h

Dans le square du château .

39 rue du Château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 70 55 mediatheque@villedemutzig.fr

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English :

L’événement Médiathèque Lecture au Jardin Mutzig a été mis à jour le 2026-06-26 par Espace Rohan de Mutzig