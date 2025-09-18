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Médiathèque Lecture au Jardin Mutzig

Médiathèque Lecture au Jardin Mutzig

Médiathèque Lecture au Jardin Mutzig mercredi 1 juillet 2026.

Adresse
39 rue du Château
Ville
67190 Mutzig
Département
Bas-Rhin
Début
mercredi 1 juillet 2026
Fin
mercredi 1 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Mutzig

Médiathèque Lecture au Jardin

39 rue du Château Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-01 10:00:00
fin : 2026-07-01 12:00:00

Date(s) :
2026-07-01 2026-07-22

Les bibliothécaires partagent avec vous leurs histoires préférées, souvent amusantes. Rendez-vous au square du château pour un moment de détente et de rigolade.

Tout public
Gratuit

Mercredi 1er et 22 Juillet 2026
De 10h à 12h
Dans le square du château   .

39 rue du Château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 70 55  mediatheque@villedemutzig.fr

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English :

L’événement Médiathèque Lecture au Jardin Mutzig a été mis à jour le 2026-06-26 par Espace Rohan de Mutzig

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