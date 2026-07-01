Informations pratiques

Mutzig

Restaurant éphémère Le Felsbourg Menu Buffel’s

21 avenue du Général de Gaulle Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-16 12:00:00

fin : 2026-07-23 13:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23

Le restaurant éphémère Le Felsbourg vous ouvre ses portes pour vous proposer son menu Buffel’s

– Rillette de poulet rôti maison

– Œuf mayo

– Brochette de tomates cerises

– Fritot de poulet

– Langue de bœuf

– Assortiment de sauces

– Frites fraîches

– Crudités

– Soupe de melon animée

– Boule de glace

– Tarte

Tarif 18,50 € hors boissons

Sur réservation places limitées.

Paiement en espèces ou par carte bancaire. .

21 avenue du Général de Gaulle Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 48 23 27 dre@adapeipapillonsblancs.alsace

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English :

L’événement Restaurant éphémère Le Felsbourg Menu Buffel’s Mutzig a été mis à jour le 2026-07-07 par Ville de Mutzig