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AGENDA · Mutzig

Restaurant éphémère Le Felsbourg Menu Buffel’s Mutzig

jeudi 16 juillet 2026 · Mutzig

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
12:00:00
Adresse
21 avenue du Général de Gaulle
Ville
67190 Mutzig
Département
Bas-Rhin
Tarif

Mutzig

Restaurant éphémère Le Felsbourg Menu Buffel’s

21 avenue du Général de Gaulle Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-16 12:00:00
fin : 2026-07-23 13:00:00

Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23

Le restaurant éphémère Le Felsbourg vous ouvre ses portes pour vous proposer son menu Buffel’s

 

– Rillette de poulet rôti maison

– Œuf mayo

– Brochette de tomates cerises

– Fritot de poulet

– Langue de bœuf

– Assortiment de sauces

– Frites fraîches

– Crudités

– Soupe de melon animée

– Boule de glace

– Tarte

Tarif 18,50 € hors boissons
Sur réservation places limitées.
Paiement en espèces ou par carte bancaire.   .

21 avenue du Général de Gaulle Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 48 23 27  dre@adapeipapillonsblancs.alsace

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English :

L’événement Restaurant éphémère Le Felsbourg Menu Buffel’s Mutzig a été mis à jour le 2026-07-07 par Ville de Mutzig

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