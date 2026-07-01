Restaurant éphémère Le Felsbourg Menu Buffel’s Mutzig
jeudi 16 juillet 2026 · Mutzig
Informations pratiques
Mutzig
Restaurant éphémère Le Felsbourg Menu Buffel’s
21 avenue du Général de Gaulle Mutzig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-16 12:00:00
fin : 2026-07-23 13:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23
Le restaurant éphémère Le Felsbourg vous ouvre ses portes pour vous proposer son menu Buffel’s
– Rillette de poulet rôti maison
– Œuf mayo
– Brochette de tomates cerises
– Fritot de poulet
– Langue de bœuf
– Assortiment de sauces
– Frites fraîches
– Crudités
– Soupe de melon animée
– Boule de glace
– Tarte
Tarif 18,50 € hors boissons
Sur réservation places limitées.
Paiement en espèces ou par carte bancaire. .
21 avenue du Général de Gaulle Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 48 23 27 dre@adapeipapillonsblancs.alsace
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English :
L’événement Restaurant éphémère Le Felsbourg Menu Buffel’s Mutzig a été mis à jour le 2026-07-07 par Ville de Mutzig
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