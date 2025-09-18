Mutzig

Médiathèque Matin brico

39 rue du Château Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-05 10:00:00

fin : 2026-08-05 12:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Faites parlez votre fibre artistique lors de cette matinée familiale et créative.

Tout public, sans limite d’âge

Gratuit

Sur inscription .

39 rue du Château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 70 55 mediatheque@villedemutzig.fr

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English :

L’événement Médiathèque Matin brico Mutzig a été mis à jour le 2026-06-26 par Espace Rohan de Mutzig