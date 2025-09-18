Médiathèque Matin brico Mutzig
Médiathèque Matin brico Mutzig mercredi 5 août 2026.
Mutzig
Médiathèque Matin brico
39 rue du Château Mutzig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-08-05 12:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Faites parlez votre fibre artistique lors de cette matinée familiale et créative.
Tout public, sans limite d’âge
Gratuit
Sur inscription .
39 rue du Château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 70 55 mediatheque@villedemutzig.fr
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English :
L’événement Médiathèque Matin brico Mutzig a été mis à jour le 2026-06-26 par Espace Rohan de Mutzig
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