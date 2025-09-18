UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Médiathèque Matin brico Mutzig

Médiathèque Matin brico Mutzig

Médiathèque Matin brico Mutzig mercredi 5 août 2026.

Adresse
39 rue du Château
Ville
67190 Mutzig
Département
Bas-Rhin
Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Mutzig

Médiathèque Matin brico

39 rue du Château Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-08-05 12:00:00

Date(s) :
2026-08-05

Faites parlez votre fibre artistique lors de cette matinée familiale et créative.

Tout public, sans limite d’âge
Gratuit
Sur inscription   .

39 rue du Château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 70 55  mediatheque@villedemutzig.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Médiathèque Matin brico Mutzig a été mis à jour le 2026-06-26 par Espace Rohan de Mutzig

À voir aussi à Mutzig (Bas-Rhin)