Informations pratiques

Mutzig

Spectacle L’avare de la console Les Rendez-vous de l’été

39 rue du Château Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-02 10:30:00

fin : 2026-08-02 11:30:00

Date(s) :

2026-08-02

Hubert vit replié sur lui-même, obsédé par sa précieuse GameCube qu’il considère comme un trésor inestimable. Avare de son argent comme de ses sentiments, il refuse de vendre ou même d’utiliser la console. Sa fille Léa, excédée, monte un stratagème avec l’aide de Maxime (passionné de rétro), Sophie (la voisine envahissante) et Lucas (l’observateur ironique). Entre fausses éditions collectors et situations burlesques, le plan tourne à la farce irrésistible.

Par l’association Gamerz Voice

Tout public, ados et jeunes adultes (de 12 à 70 ans)

Durée 1 h

Repli en cas de pluie dans la salle de spectacle

Buvette et petite restauration

Cet événement entre dans le cadre des Rendez-vous de l’été, des animations gratuites pour toute la famille.

Découvrez le programme complet sur www.villedemutzig.fr .

39 rue du Château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 40 96 17 p.werle@villedemutzig.fr

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English :

L’événement Spectacle L’avare de la console Les Rendez-vous de l’été Mutzig a été mis à jour le 2026-07-16 par Ville de Mutzig