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AGENDA · Mutzig

Cinéma L’illusion de Yakushima (en VOST) Mutzig

mardi 21 juillet 2026 · Mutzig

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
39 rue du Château
Ville
67190 Mutzig
Département
Bas-Rhin
Tarif

Mutzig

Cinéma L’illusion de Yakushima (en VOST)

39 rue du Château Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-21 20:00:00
fin : 2026-07-21 22:00:00

Date(s) :
2026-07-21

Corry est française et vit au Japon. Elle partage sa vie avec Jin et s’occupe d’enfants en attente de greffe cardiaque à l’hôpital de Kobé. Alors que la culture Japonaise a du mal à accepter le don d’organe, Corry se bat au quotidien pour faire évoluer les mentalités et trouver plus de donneurs. Quand Jin disparait un jour sans laisser de trace, elle tente de le retrouver, mais doit aussi mener une course contre la montre pour que la greffe de son jeune patient aboutisse…   .

39 rue du Château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 40 97 20 

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English :

L’événement Cinéma L’illusion de Yakushima (en VOST) Mutzig a été mis à jour le 2026-07-15 par Espace Rohan de Mutzig

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