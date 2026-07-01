Pique-nique sonore DJ Q Les Rendez-vous de l’été 2026 Mutzig
jeudi 23 juillet 2026 · Mutzig
Informations pratiques
Mutzig
Pique-nique sonore DJ Q Les Rendez-vous de l’été 2026
1 rue Antoine Wagner Mutzig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-23 18:30:00
fin : 2026-07-23 22:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Les Rendez-vous de l’été, des événements gratuits pour toute la famille !
Profitez de la tiédeur des soirées de l’été alsacien autour d’un pique-nique convivial et musical.
Venez avec votre propre panier ou profitez des différents food-trucks qui seront présents à l’occasion. Une buvette sera proposée par la Brasserie STAMM.
Rendez-vous le jeudi 23 juillet de 18 h 30 à 22 h avec DJ Q dans le parc de la Brasserie.
De par son appartenance au groupe Lyre Le Temps, DJ Q a pu tourner dans tout l’Hexagone. Une expérience forgée dans tous les milieux (concerts, radio, clubs, premières parties, skateparks) l’a amené à savoir travailler sa manière de mixer mix, scratch, pass pass. Il est membre du Turntableast DJ Crew.
Cette animation entre dans le cadre des Rendez-vous de l’été, des événements gratuits pour toute la famille.
Programme complet sur www.villedemutzig.fr .
1 rue Antoine Wagner Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est contact.dome@villedemutzig.fr
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English :
Summer Events: Free Activities for the Whole Family!
L’événement Pique-nique sonore DJ Q Les Rendez-vous de l’été 2026 Mutzig a été mis à jour le 2026-07-08 par Le Dôme de Mutzig
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