Informations pratiques

Mutzig

Pique-nique sonore DJ Q Les Rendez-vous de l’été 2026

1 rue Antoine Wagner Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-23 18:30:00

fin : 2026-07-23 22:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Les Rendez-vous de l’été, des événements gratuits pour toute la famille !

Profitez de la tiédeur des soirées de l’été alsacien autour d’un pique-nique convivial et musical.

Venez avec votre propre panier ou profitez des différents food-trucks qui seront présents à l’occasion. Une buvette sera proposée par la Brasserie STAMM.

Rendez-vous le jeudi 23 juillet de 18 h 30 à 22 h avec DJ Q dans le parc de la Brasserie.

De par son appartenance au groupe Lyre Le Temps, DJ Q a pu tourner dans tout l’Hexagone. Une expérience forgée dans tous les milieux (concerts, radio, clubs, premières parties, skateparks) l’a amené à savoir travailler sa manière de mixer mix, scratch, pass pass. Il est membre du Turntableast DJ Crew.

Cette animation entre dans le cadre des Rendez-vous de l’été, des événements gratuits pour toute la famille.

Programme complet sur www.villedemutzig.fr .

1 rue Antoine Wagner Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est contact.dome@villedemutzig.fr

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English :

Summer Events: Free Activities for the Whole Family!

L’événement Pique-nique sonore DJ Q Les Rendez-vous de l’été 2026 Mutzig a été mis à jour le 2026-07-08 par Le Dôme de Mutzig