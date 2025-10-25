Mutzig

Soirée révolutionnaire Mutzig 2026

place de la Fontaine Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Le temps d’une soirée, la Révolution française revit dans le centre-ville de Mutzig. Les sans-culottes défilent en costumes et le Roi de France Louis XVI vit ses derniers instants. Le peuple est ensuite invité à finir la soirée autour d’un bal et d’un feu d’artifice.

Nous vous invitons à notre traditionnelle Soirée révolutionnaire Mutzig 2026, à l’occasion de la fête nationale !

Au programme

– à partir de 18 h restauration chez les Sapeurs-Pompiers de Mutzig, au centre de secours

Au menu grillades (merguez et saucisses blanches), knack, frites, tartes flambées, et boissons.

– à partir de 19 h restauration et animations de rue au centre-ville

– 21 h 45 défilé des sans-culottes au centre-ville

– 23 h feu d’artifice au Dôme de Mutzig

– 23 h 30 bal des Sapeurs-Pompiers de Mutzig au centre de secours avec DJ KaB

Découvrez les chars représentant les différents tableaux de la Révolution française, animés par nos associations locales. .

place de la Fontaine Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 6 09 62 78 86 communication@villedemutzig.fr

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English :

For one evening, the French Revolution comes to life in downtown Mutzig. The sans-culottes march in costume, and the King of France, Louis XVI, lives out his last moments. The people are then invited to finish the evening with a ball and fireworks.

L’événement Soirée révolutionnaire Mutzig 2026 Mutzig a été mis à jour le 2026-06-15 par Ville de Mutzig