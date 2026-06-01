Portes ouvertes du Tennis club padel Molsheim-Mutzig Mutzig
Portes ouvertes du Tennis club padel Molsheim-Mutzig Mutzig dimanche 28 juin 2026.
Mutzig
Portes ouvertes du Tennis club padel Molsheim-Mutzig
route des Loisirs Mutzig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-28 09:30:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
L’association du Tennis Club Padel Molsheim-Mutzig vous ouvre ses portes le dimanche 28 juin.
Au programme de la journée
– 9 h 30 accueil
– 10 h remise des récompenses aux jeunes de l’école de tennis et des bénévoles
– 11 h 11 h 30 célébration des 60 ans du TCPMM prise de parole des officiels
– 11 h 45 inauguration officielle des pistes de padel
– 12 h apéritif
Un barbecue et des tartes flambées viendront clôturer cette matinée placée sous le signe du sport et de la convivialité (réservation conseilléE auprès de M. EPP).
Buvette ouverte toute la journée.
Entrée libre, tout public. .
route des Loisirs Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est tennisclubmm@gmail.com
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English :
L’événement Portes ouvertes du Tennis club padel Molsheim-Mutzig Mutzig a été mis à jour le 2026-06-12 par Ville de Mutzig
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