Informations pratiques

Mutzig

Braderie vêtements du Secours Populaire

8 rue Antoine Wagner Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-08-31 14:00:00

fin : 2026-08-31 17:00:00

Date(s) :

2026-08-31

Rendez-vous à la braderie du Secours populaire Bas-Rhin antenne de Mutzig !

La boutique solidaire de l’association vous propose

– des vêtements pour adultes contre une participation solidaire de 1 € l’article

– des vêtements pour enfants contre une participation solidaire de 0,50 € l’article

Lundi 31 août de 14 h à 17 h.

Pensez à ramener vos sacs ! .

8 rue Antoine Wagner Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 36 28 91

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English :

L’événement Braderie vêtements du Secours Populaire Mutzig a été mis à jour le 2026-08-21 par Ville de Mutzig