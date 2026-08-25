Braderie vêtements du Secours Populaire Mutzig
lundi 31 août 2026 · Mutzig
Informations pratiques
Mutzig
Braderie vêtements du Secours Populaire
8 rue Antoine Wagner Mutzig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-08-31 14:00:00
fin : 2026-08-31 17:00:00
Date(s) :
2026-08-31
Rendez-vous à la braderie du Secours populaire Bas-Rhin antenne de Mutzig !
La boutique solidaire de l’association vous propose
– des vêtements pour adultes contre une participation solidaire de 1 € l’article
– des vêtements pour enfants contre une participation solidaire de 0,50 € l’article
Lundi 31 août de 14 h à 17 h.
Pensez à ramener vos sacs ! .
8 rue Antoine Wagner Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 36 28 91
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English :
L’événement Braderie vêtements du Secours Populaire Mutzig a été mis à jour le 2026-08-21 par Ville de Mutzig
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