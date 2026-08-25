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AGENDA · Mutzig

Braderie vêtements du Secours Populaire Mutzig

lundi 31 août 2026 · Mutzig

Informations pratiques

Début
lundi 31 août 2026
Fin
lundi 31 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
8 rue Antoine Wagner
Ville
67190 Mutzig
Département
Bas-Rhin
Tarif

Mutzig

Braderie vêtements du Secours Populaire

8 rue Antoine Wagner Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-08-31 14:00:00
fin : 2026-08-31 17:00:00

Date(s) :
2026-08-31

Rendez-vous à la braderie du Secours populaire Bas-Rhin antenne de Mutzig !

 

La boutique solidaire de l’association vous propose  

– des vêtements pour adultes contre une participation solidaire de 1 € l’article 

– des vêtements pour enfants contre une participation solidaire de 0,50 € l’article

 

Lundi 31 août de 14 h à 17 h.

 

Pensez à ramener vos sacs !    .

8 rue Antoine Wagner Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 36 28 91 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Braderie vêtements du Secours Populaire Mutzig a été mis à jour le 2026-08-21 par Ville de Mutzig

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