20000 lieux sous la mare, Église Mesquer, Mesquer

20000 lieux sous la mare Jeudi 14 mai, 16h00 Église Mesquer Loire-Atlantique

Tarifs : enfant 8€ ; adulte 10€ ; forfait famille 25€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-14T16:00:00+02:00 – 2026-05-14T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-14T16:00:00+02:00 – 2026-05-14T17:30:00+02:00

La mare …cet écosystème si mystérieux ! Une visite pédagogique où les enfants, notamment, vont mener l’enquête pour percer les mystères de ce milieu aquatique. Armés d’épuisettes, de loupes et de bocaux, vous découvrirez un monde insoupconnable. Les petites bêtes de la mare n’aurons plus de secrets pour vous !

Durée : 1h30

Activité organisée par Antoine – guide nature

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/20000-lieux-sous-la-mare-9623

Église Mesquer Église Mesquer Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/20000-lieux-sous-la-mare-9623 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/20000-lieux-sous-la-mare-9623 »}]

Découvrez les nombreux animaux qui peuplent la mare ! Nature Atelier nature