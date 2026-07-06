AGENDA · Nantes99vues
2041, Odyssée de la Culture Europa Nantes Nantes
jeudi 17 septembre 2026 · Europa Nantes · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-17 18:00 – 19:00
Gratuit : non Gratuit : 0€
Plusieurs personnalités tous azimuts nous livreront leur vision prospective de la culture à Nantes dans 15 ans. Une manière réflexive de souffler les 15 bougies de Stereolux en regardant loin devant.
Europa Nantes Nantes 44200
http://stereolux.org/2041-odyssee-de-la-culture-17092026-1600
Afficher la carte du lieu Europa Nantes et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Balade « Aristide Briand, la loi, le temple et l’église » Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes 27 juillet 2026
- Atelier bulles de détente Square Georges Méliès Nantes 27 juillet 2026
- Tiens ! y’a un des pots de départ de Gaston !! CSC Pilotière Nantes 27 juillet 2026
- Roule ton quartier : atelier rollers ! 49 rue des sables d’olonne Nantes 27 juillet 2026
- Tiens ! y’a un des pots de départ de Gaston !!, CSC Pilotière, Nantes 27 juillet 2026