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2041, Odyssée de la Culture Europa Nantes Nantes

jeudi 17 septembre 2026 · Europa Nantes · Nantes

2041, Odyssée de la Culture Europa Nantes Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
18:00
Lieu
Europa Nantes
Adresse
90 Boulevard de la Prairie au Duc, Nantes
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit : 0€

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-17 18:00 – 19:00
Gratuit : non Gratuit : 0€  

Plusieurs personnalités tous azimuts nous livreront leur vision prospective de la culture à Nantes dans 15 ans. Une manière réflexive de souffler les 15 bougies de Stereolux en regardant loin devant.

Europa Nantes Nantes 44200
http://stereolux.org/2041-odyssee-de-la-culture-17092026-1600


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