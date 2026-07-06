2041, Odyssée de la Culture Europa Nantes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-17 18:00 – 19:00

Gratuit : non Gratuit : 0€

Plusieurs personnalités tous azimuts nous livreront leur vision prospective de la culture à Nantes dans 15 ans. Une manière réflexive de souffler les 15 bougies de Stereolux en regardant loin devant.

Europa Nantes Nantes 44200

http://stereolux.org/2041-odyssee-de-la-culture-17092026-1600



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