Rhinau

20ème Fête de la nature à la centrale hydroélectrique

D20 Rhinau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24

Animations gratuites (certaines sur inscription). Prévoir une tenue adaptée (chaussures plates et fermées) pour les visites

À l’occasion de la Fête de la nature, EDF Hydro Est et ses partenaires invitent petits et grands à une escapade originale et non moins spectaculaire au cœur du Rhin, à la nouvelle passe à poissons de Rhinau. Visites guidées, promenades en pleine nature et animations pédagogiques composent un programme idéal pour une sortie de printemps, en famille ou entre curieux de nature.

Les animations sont gratuites, certaines sur inscription.

Situé entre eau et forêt, le site de Rhinau offre un cadre privilégié pour partir à la rencontre de la biodiversité rhénane. La centrale hydroélectrique EDF de Rhinau produit depuis plus de 60 ans une électricité renouvelable et décarbonée, permettant d’alimenter en électricité environ 400 000 habitants. Financée dans le cadre du Plan France Relance et NextGenerationEU, la toute nouvelle passe à poissons mise en service il y a quelques semaines, illustre la volonté de concilier production d’énergie et continuité écologique.

L’Office Français de la Biodiversité (OFB), le Syndicat des Eaux et de l’Assainissement d’Alsace-Moselle (SDEA), l’association Rhin Meuse Migrateurs et la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) s’associent à EDF pour fêter la nature.

Programme complet en fichier joint.

ATTENTION certaines activités se font uniquement sur inscription. 0 .

D20 Rhinau 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 68 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Free activities (some with registration). Please wear suitable clothing (flat, closed-toe shoes) for visits

L’événement 20ème Fête de la nature à la centrale hydroélectrique Rhinau a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme du Grand Ried