20ème Foire aux vins et produits des terroirs

Pl. Gambetta Aix-Villemaur-Pâlis Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-09

Samedi 9 et dimanche 10 mai PALIS 20ème Foire aux vins et produits des terroirs. Sur la place de la mairie.

Exposants de bouches locaux ou de vins de France dans une ambiance conviviale.

Entrée gratuite.

Organisé par l’Association Vanne Culture et Loisirs.

Contact secretariat.avcl@gmail.com .

Pl. Gambetta Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est secretariat.avcl@gmail.com

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English :

L’événement 20ème Foire aux vins et produits des terroirs Aix-Villemaur-Pâlis a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance