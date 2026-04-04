Aix-Villemaur-Pâlis

Vide grenier

Rue du Dr Georgel Aix-Villemaur-Pâlis Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 08:00:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Vendredi 1er mai AIX-EN-OTHE Vide grenier. Au COSEC de 8h à 18h.

Organisé par l’ACA.

Restauration et buvette sur place.

Renseignements et inscriptions +33 (0)7 48 61 27 94 ; acaaix10@gmail.com .

Rue du Dr Georgel Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est +33 7 48 61 27 94 acaaix10@gmail.com

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English :

L’événement Vide grenier Aix-Villemaur-Pâlis a été mis à jour le 2026-04-04 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance