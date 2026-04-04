Vide grenier Aix-Villemaur-Pâlis
Vide grenier Aix-Villemaur-Pâlis vendredi 1 mai 2026.
Aix-Villemaur-Pâlis
Vide grenier
Rue du Dr Georgel Aix-Villemaur-Pâlis Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 08:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Vendredi 1er mai AIX-EN-OTHE Vide grenier. Au COSEC de 8h à 18h.
Organisé par l’ACA.
Restauration et buvette sur place.
Renseignements et inscriptions +33 (0)7 48 61 27 94 ; acaaix10@gmail.com .
Rue du Dr Georgel Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est +33 7 48 61 27 94 acaaix10@gmail.com
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English :
L’événement Vide grenier Aix-Villemaur-Pâlis a été mis à jour le 2026-04-04 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance
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