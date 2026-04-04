Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide grenier Aix-Villemaur-Pâlis

Vide grenier Aix-Villemaur-Pâlis

Vide grenier Aix-Villemaur-Pâlis vendredi 1 mai 2026.

Adresse : Rue du Dr Georgel

Ville : 10160 Aix-Villemaur-Pâlis

Département : Aube

Début : 2026-05-01T08:00:00

Fin : 2026-05-01T18:00:00

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Aix-Villemaur-Pâlis

Vide grenier

Rue du Dr Georgel Aix-Villemaur-Pâlis Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 08:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :
2026-05-01

Vendredi 1er mai AIX-EN-OTHE Vide grenier. Au COSEC de 8h à 18h.

Organisé par l’ACA.
Restauration et buvette sur place.

Renseignements et inscriptions +33 (0)7 48 61 27 94 ; acaaix10@gmail.com   .

Rue du Dr Georgel Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est +33 7 48 61 27 94  acaaix10@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vide grenier Aix-Villemaur-Pâlis a été mis à jour le 2026-04-04 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance

À voir aussi à Aix-Villemaur-Pâlis (Aube)