Vide-greniers Aix-Villemaur-Pâlis
Vide-greniers Aix-Villemaur-Pâlis dimanche 14 juin 2026.
Aix-Villemaur-Pâlis
Vide-greniers
Pâlis Aix-Villemaur-Pâlis Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 06:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Dimanche 14 juin PALIS Vide-greniers. De 6h à 17h.
Organisé par Pâlis Animation Loisir.
Inscriptions et renseignements +33 (0)6 63 37 36 11 ; monique.deschamps@hotmail.fr
Tarif 2 € le mètre linéaire .
Pâlis Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est +33 6 63 37 36 11 monique.deschamps@hotmail.fr
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English :
L’événement Vide-greniers Aix-Villemaur-Pâlis a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance
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