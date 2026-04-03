Aix-Villemaur-Pâlis

Vide-greniers

Pâlis Aix-Villemaur-Pâlis Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 06:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Dimanche 14 juin PALIS Vide-greniers. De 6h à 17h.

Organisé par Pâlis Animation Loisir.

Inscriptions et renseignements +33 (0)6 63 37 36 11 ; monique.deschamps@hotmail.fr

Tarif 2 € le mètre linéaire .

Pâlis Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est +33 6 63 37 36 11 monique.deschamps@hotmail.fr

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English :

L’événement Vide-greniers Aix-Villemaur-Pâlis a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance