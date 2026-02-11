Othe Armance Festival

Parc des Fontaines Aix-Villemaur-Pâlis Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-03

Vendredi 5 et samedi 6 juillet AIX EN OTHE Othe Armance Festival.

PROGRAMME 2026

– Vendredi 3 juillet Dub Inc, Tom Frager, The Locos (ex Ska-P)

– Samedi 4 juillet La P’tite Fumée, Tambour Tambour .

Parc des Fontaines Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est +33 3 25 42 70 63 administration@festivalenothe.org

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English :

L’événement Othe Armance Festival Aix-Villemaur-Pâlis a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance