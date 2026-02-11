Othe Armance Festival Aix-Villemaur-Pâlis
Othe Armance Festival Aix-Villemaur-Pâlis vendredi 3 juillet 2026.
Othe Armance Festival
Parc des Fontaines Aix-Villemaur-Pâlis Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-03
Vendredi 5 et samedi 6 juillet AIX EN OTHE Othe Armance Festival.
PROGRAMME 2026
– Vendredi 3 juillet Dub Inc, Tom Frager, The Locos (ex Ska-P)
– Samedi 4 juillet La P’tite Fumée, Tambour Tambour .
Parc des Fontaines Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est +33 3 25 42 70 63 administration@festivalenothe.org
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English :
L’événement Othe Armance Festival Aix-Villemaur-Pâlis a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance
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