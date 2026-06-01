Aix-Villemaur-Pâlis

Fête des Arts

4 rue du Tournefou Aix-Villemaur-Pâlis Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 15:00:00

fin : 2026-06-28 18:30:00

Date(s) :

2026-06-28

Dimanche 28 juin PÂLIS Fête des Arts. De 15h à 18h30 au Tournefou.

Enfants, jeunes, artistes, tous les artistes du Tournefou vous invitent à venir les rencontrer et à découvrir leur travail.

Présentation du travail des résidences Lucioles et Tarkovski, musique avec la Bandaludo, classe de jazz du Conservatoire de Troyes et grande exposition des Enfants de l’atelier de pratiques artistiques du Tournefou.

Tous publics Entrée libre.

Contacts +33 (0)3 25 40 58 37 secretariat.tournefou@gmail.com .

4 rue du Tournefou Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est +33 3 25 40 58 37 secretariat.tournefou@gmail.com

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English :

L’événement Fête des Arts Aix-Villemaur-Pâlis a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance