Conférence « Occupations funéraires et domestiques néolithiques à Bréviandes « ZAC Saint-Martin » (Aube), du 6e au 3e millénaire avant notre ère », Maison de la Préhistoire Othéenne, Aix-Villemaur-Pâlis
Conférence « Occupations funéraires et domestiques néolithiques à Bréviandes « ZAC Saint-Martin » (Aube), du 6e au 3e millénaire avant notre ère », Maison de la Préhistoire Othéenne, Aix-Villemaur-Pâlis samedi 13 juin 2026.
Conférence « Occupations funéraires et domestiques néolithiques à Bréviandes « ZAC Saint-Martin » (Aube), du 6e au 3e millénaire avant notre ère » Samedi 13 juin, 15h00 Maison de la Préhistoire Othéenne Aube
dans la limite des places disponibles (30 places)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:00:00+02:00
L’archéologue Fabien Langry-François, responsable de recherche archéologique néolithique (Inrap), spécialisé dans l’étude de l’industrie lithique, exposera le résultat des fouilles qu’il a menées à Bréviandes (Aube), et qui n’a encore jamais fait l’objet d’une communication publique.
Cette conférence sera suivie d’une visite commentée de la « Collection Dijon » qui est exposée à la Maison de la Préhistoire Othéenne.
Maison de la Préhistoire Othéenne 35 Route Nationale, 10190 Aix-Villemaur-Pâlis, France Aix-Villemaur-Pâlis 10190 Aube Grand Est 0628780019 https://arpa.s2.yapla.com/fr/mpo La Maison de la Préhistoire Othéenne est née de la volonté de mettre en valeur une collection remarquable de silex taillés et polis, dite « Collection Dijon », du nom de son découvreur. Cet ensemble témoigne d’une riche activité humaine dans notre Pays d’Othe à une époque largement méconnue du public. La muséographie de cet espace a été conçue par Fabien Langry-François, archéologue lithicien de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap), afin que les pierres livrent aux habitants du XXIe siècle le secret de ceux qui les ont travaillées et exploitées du Paléolithique au Néolithique, des milliers d’années avant notre ère. Une plongée dans le lointain passé local, quand les ressources géologiques dictaient les migrations des populations à travers l’Europe et les incitaient à s’installer en Pays d’Othe.
L’archéologue Fabien Langry-François, responsable de recherche archéologique néolithique (Inrap), spécialisé dans l’étude de l’industrie lithique, exposera le résultat des fouilles qu’il a menées à …
©Adeline.Toussaint-Conseil
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