Exposition Jean Delivré 2 rue Foch Aix-Villemaur-Pâlis

Aix-Villemaur-Pâlis

Exposition Jean Delivré

2 rue Foch 2 rue Foch Aix-en-Othe Aix-Villemaur-Pâlis Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-09-01

Date(s) :

2026-07-03

Du 3 juillet au 1er septembre AIX-EN-OTHE Exposition de Jean Delivré au Bureau d’Information Touristique.

Jean Delivré a d’abord exercé pendant de nombreuses années l’activité de conservateur-

restaurateur du patrimoine, spécialisé entre autres en restauration de sculptures et en

polychromie médiévale, que ce soit sur les portails de cathédrales ou sur des œuvres plus

intimes conservées dans les musées de France.

Fasciné par les capacités expressives que permettent les techniques très abouties de

peinture de la fin du Moyen Age, il les a exploitées pour la réalisation d’œuvres absolument

contemporaines, s’inspirant au besoin d’artistes du XXème siècle tels que les Delaunay ou

M. C. Escher.

La délicate superposition des couches de préparation, de couleurs, de feuilles d’or, de

laques, etc… sur les œuvres médiévales a fait place dans le travail de Jean Delivré à la

mise en place de couleurs (et parfois d’or) en couches successives que permet l’utilisation

de très fines lamelles ou de perles de verre.

La lumière pénètre ainsi profondément dans la matière de ces couches colorées ou non, tout

en étant réfléchie, réfractée, transformée, sublimée. Suivant l’éclairage du moment et le

positionnement du spectateur, l’œuvre peut ainsi vivre de multiples moments, tous différents

les uns des autres.

Exposition visible pendant les horaires d’ouverture du Bureau d’Information Touristique. .

2 rue Foch 2 rue Foch Aix-en-Othe Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est +33 3 25 80 81 71

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English :

L’événement Exposition Jean Delivré Aix-Villemaur-Pâlis a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance