Exposition Jean Delivré 2 rue Foch Aix-Villemaur-Pâlis
Exposition Jean Delivré 2 rue Foch Aix-Villemaur-Pâlis vendredi 3 juillet 2026.
Aix-Villemaur-Pâlis
Exposition Jean Delivré
2 rue Foch 2 rue Foch Aix-en-Othe Aix-Villemaur-Pâlis Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-09-01
Date(s) :
2026-07-03
Du 3 juillet au 1er septembre AIX-EN-OTHE Exposition de Jean Delivré au Bureau d’Information Touristique.
Jean Delivré a d’abord exercé pendant de nombreuses années l’activité de conservateur-
restaurateur du patrimoine, spécialisé entre autres en restauration de sculptures et en
polychromie médiévale, que ce soit sur les portails de cathédrales ou sur des œuvres plus
intimes conservées dans les musées de France.
Fasciné par les capacités expressives que permettent les techniques très abouties de
peinture de la fin du Moyen Age, il les a exploitées pour la réalisation d’œuvres absolument
contemporaines, s’inspirant au besoin d’artistes du XXème siècle tels que les Delaunay ou
M. C. Escher.
La délicate superposition des couches de préparation, de couleurs, de feuilles d’or, de
laques, etc… sur les œuvres médiévales a fait place dans le travail de Jean Delivré à la
mise en place de couleurs (et parfois d’or) en couches successives que permet l’utilisation
de très fines lamelles ou de perles de verre.
La lumière pénètre ainsi profondément dans la matière de ces couches colorées ou non, tout
en étant réfléchie, réfractée, transformée, sublimée. Suivant l’éclairage du moment et le
positionnement du spectateur, l’œuvre peut ainsi vivre de multiples moments, tous différents
les uns des autres.
Exposition visible pendant les horaires d’ouverture du Bureau d’Information Touristique. .
2 rue Foch 2 rue Foch Aix-en-Othe Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est +33 3 25 80 81 71
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English :
L’événement Exposition Jean Delivré Aix-Villemaur-Pâlis a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance
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