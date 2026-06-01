Concert Mildew & The Spuds Aix-Villemaur-Pâlis vendredi 26 juin 2026.

Aix-Villemaur-Pâlis

Concert Mildew & The Spuds

27 rue de la République Aix-Villemaur-Pâlis Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 17:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Vendredi 26 juin PÂLIS Concert Mildew & The Spuds. A partir de 17h à la brasserie Thibord.

La Brasserie Thibord a le plaisir d’accueillir Mildew & The Spuds pour un concert acoustique à 20h.

L’association Pâlis Animation Loisir (PAL) assurera la restauration, n’hésitez pas à réserver !

Ouverture du bar de 17 h à 22h Concert à 20h

Entrée libre

Contact +33 (0)6 33 88 16 74 .

27 rue de la République Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est +33 6 33 88 16 74

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English :

L’événement Concert Mildew & The Spuds Aix-Villemaur-Pâlis a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance