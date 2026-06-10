Aix-Villemaur-Pâlis

Atelier Street-art

4 rue du Tournefou Aix-Villemaur-Pâlis Aube

Tarif : 165 – 165 – 200 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-06

Du 6 au 10 juillet PÂLIS Atelier Street-art. Au Tournefou.

En s’inspirant des vitraux et des maîtres-verriers actuels, les adolescents expérimenteront le travail de la composition picturale à travers un jeu lumineux de couleurs et de tracés, guidés par Célia Naso, artiste plasticienne. Cette plongée dans la magie du vitrail ouvrira leur imaginaire pour créer une œuvre dans l’espace public.

165€ à 200€ la semaine.

Contacts +33 (0)3 25 40 58 37 secretariat.tournefou@gmail.com .

4 rue du Tournefou Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est +33 3 25 40 58 37 secretariat.tournefou@gmail.com

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English :

L’événement Atelier Street-art Aix-Villemaur-Pâlis a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance