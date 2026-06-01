21 août – Guinguette MJC Maison de Suède au Square Charles Dullin !, Square Charles-Dullin, Rennes

21 août – Guinguette MJC Maison de Suède au Square Charles Dullin ! Vendredi 21 août, 12h00 Square Charles-Dullin Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-21T12:00:00+02:00 – 2026-08-21T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-21T12:00:00+02:00 – 2026-08-21T17:00:00+02:00

21 août

De 12h à 17h

Square Charles Dullin, 35200 Rennes

Au programme :

Food truck

Structure gonflable

Animations

Danse et ambiance festive

Un bel après-midi d’été à partager en famille ou entre amis ! ☀️

Square Charles-Dullin 19, square Charles-Dullin Rennes 35032 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne

Venez profiter d’un moment festif et convivial avec la MJC Maison de Suède lors de la Guinguette au Square Charles Dullin