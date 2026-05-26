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Vendredi de l’été Parc de Bréquigny rue d’Angleterre Rennes

Vendredi de l’été Parc de Bréquigny rue d’Angleterre Rennes

Vendredi de l’été Parc de Bréquigny rue d’Angleterre Rennes vendredi 24 juillet 2026.

Lieu : Parc de Bréquigny rue d'Angleterre

Adresse : 15 avenue georges graff

Ville : 35238 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Vendredi de l’été Parc de Bréquigny rue d’Angleterre Rennes Vendredi 24 juillet, 10h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Sons de la nature

**10h-12h : Rendez-vous de la petite enfance** 0-3 ans au parc de Bréquigny
**11h, 16h30 : Pluie ? par** [**Benoît Sicat**](https://www.16ruedeplaisance.org/benoit-sicat/artiste/spectacles/pluie/) **:** Impromptu sonore participatif
Une ode poétique et sonore à la pluie, où le public et l’artiste partagent ensemble le plaisir d’écouter, jouer et improviser avec l’eau. Un spectacle qui transforme les jours de « mauvais temps » en une expérience musicale et complice pleine de gouttes, de ruissellements et de merveilles. 30 mn / dès 1 an / jauge limitée / au parc de Bréquigny

_Mentions obligatoires :_
_Production : collectif 16 rue de Plaisance_
_Soutenu par la Ville de Rennes et la Région Bretagne_
_Coproductions : Réseau Courte Echelle, soutien à la création petite enfance en Ile de France, Théâtre Lillico – Rennes (Scène conventionnée d’intérêt national Art, enfance et jeunesse)._

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-24T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-24T17:00:00.000+02:00

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Parc de Bréquigny rue d’Angleterre 15 avenue georges graff Bréquigny Rennes 35238 Ille-et-Vilaine


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