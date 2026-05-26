Vendredi de l’été Parc de Bréquigny rue d’Angleterre Rennes Vendredi 24 juillet, 10h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Sons de la nature

**10h-12h : Rendez-vous de la petite enfance** 0-3 ans au parc de Bréquigny

**11h, 16h30 : Pluie ? par** [**Benoît Sicat**](https://www.16ruedeplaisance.org/benoit-sicat/artiste/spectacles/pluie/) **:** Impromptu sonore participatif

Une ode poétique et sonore à la pluie, où le public et l’artiste partagent ensemble le plaisir d’écouter, jouer et improviser avec l’eau. Un spectacle qui transforme les jours de « mauvais temps » en une expérience musicale et complice pleine de gouttes, de ruissellements et de merveilles. 30 mn / dès 1 an / jauge limitée / au parc de Bréquigny

_Mentions obligatoires :_

_Production : collectif 16 rue de Plaisance_

_Soutenu par la Ville de Rennes et la Région Bretagne_

_Coproductions : Réseau Courte Echelle, soutien à la création petite enfance en Ile de France, Théâtre Lillico – Rennes (Scène conventionnée d’intérêt national Art, enfance et jeunesse)._

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-24T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-24T17:00:00.000+02:00

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Parc de Bréquigny rue d’Angleterre 15 avenue georges graff Bréquigny Rennes 35238 Ille-et-Vilaine



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