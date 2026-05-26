Vendredi de l’été Parc de Bréquigny rue d’Angleterre Rennes
Vendredi de l’été Parc de Bréquigny rue d’Angleterre Rennes vendredi 24 juillet 2026.
Vendredi de l’été Parc de Bréquigny rue d’Angleterre Rennes Vendredi 24 juillet, 10h00 Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Sons de la nature
**10h-12h : Rendez-vous de la petite enfance** 0-3 ans au parc de Bréquigny
**11h, 16h30 : Pluie ? par** [**Benoît Sicat**](https://www.16ruedeplaisance.org/benoit-sicat/artiste/spectacles/pluie/) **:** Impromptu sonore participatif
Une ode poétique et sonore à la pluie, où le public et l’artiste partagent ensemble le plaisir d’écouter, jouer et improviser avec l’eau. Un spectacle qui transforme les jours de « mauvais temps » en une expérience musicale et complice pleine de gouttes, de ruissellements et de merveilles. 30 mn / dès 1 an / jauge limitée / au parc de Bréquigny
_Mentions obligatoires :_
_Production : collectif 16 rue de Plaisance_
_Soutenu par la Ville de Rennes et la Région Bretagne_
_Coproductions : Réseau Courte Echelle, soutien à la création petite enfance en Ile de France, Théâtre Lillico – Rennes (Scène conventionnée d’intérêt national Art, enfance et jeunesse)._
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-24T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-24T17:00:00.000+02:00
1
Parc de Bréquigny rue d’Angleterre 15 avenue georges graff Bréquigny Rennes 35238 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- L’Ours et la Diva Le Bacchus Rennes 26 mai 2026
- Le festival Nomadanse revient du 27 mai au 7 juin GARAGE Rennes 27 mai 2026
- Séminaire externe – Rebecca Heald, Université de Californie, Berkeley Salle Archipel des Glénan – Bâtiment 4 – IGDR – Campus Santé Villejean – Université de Rennes Rennes 27 mai 2026
- Découverte du cyanotype à Maison Marbeuf Maison Marbeuf Rennes 27 mai 2026
- Mon Mégot Où Il Faut. Dépolluons notre espace partagé ! Place Sarah Bernhardt Rennes 27 mai 2026