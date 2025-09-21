21ème Marathon des vins de Blaye Blaye

21ème Marathon des vins de Blaye Blaye samedi 9 mai 2026.

21ème Marathon des vins de Blaye

Blaye Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

En 2026, le Marathon des vins de Blaye fête ses 21 ans !

Et pour le première fois, le semi-marathon des coteaux (départ 9h) et le 12ème 10km des vignes (départ 9h30) la course sans modération.

Cette année encore les sportifs, déguisés ou non, vous offriront un spectacle inoubliable sous le signe de la convivialité et du partage. L’arrivée est prévue dans la Citadelle de Blaye, classée à l’UNESCO.

Sillonnez le vignoble pour encourager les coureurs et arrêtez-vous dans les châteaux viticoles pour découvrir leurs animations (concerts, dégustations, etc). Un tirage au sort peut vous faire gagner de nombreux lots ! .

Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 12 09

English : 21ème Marathon des vins de Blaye

German : 21ème Marathon des vins de Blaye

Italiano :

Espanol : 21ème Marathon des vins de Blaye

L’événement 21ème Marathon des vins de Blaye Blaye a été mis à jour le 2025-09-08 par OT Blaye