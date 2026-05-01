Rallye Aliénor Place des Cônes Blaye

Blaye

Rallye Aliénor

Place des Cônes Citadelle de Blaye Blaye Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 08:30:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Venez participer au 1er Rallye Aliénor, organisé par le Rotary Club de Blaye le dimanche 31 mai 2026 à la Citadelle de Blaye.

Que vous soyez conducteur ou visiteur vous êtes le bienvenue. Alors que les uns parcourront les routes entre vignes et estuaires, les autre pourront profiter de l’évènement au cours de différentes animations une exposition de véhicules de collections, des baptêmes, des rencontres avec des passionnés…

Vous pourrez profiter d’un paella au déjeuner (sur réservation).

Le départ du rallye se fera à 9h et la journée se clôturera à 18h avec la remise des prix.

Tarifs:

75€ 1 voiture + pilote (pack inclus*)

24€ par passager supplémentaire (déjeuner inclus)

24€ Déjeuner seul

*Pack inclus dans l’inscription déjeuner paella, plaque Rallye Aliénor, 1 photo souvenir. .

Place des Cônes Citadelle de Blaye Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 07 08 93 lafonco@hotmail.com

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English :

L’événement Rallye Aliénor Blaye a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Blaye