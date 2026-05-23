Blaye

Blaye en état d’art Samedi 13 Juin

1 Place de la Citadelle Blaye Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 11:00:00

fin : 2026-06-13 19:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Blaye en Etat d’Art Samedi 13 juin

De 11h à 19h, plongez au cœur de Blaye en Etat d’Art avec l’ouverture des expositions en ville, à la citadelle et à la Villa Rose. Pour cette 6e édition, Rodrigo et Fabrice ouvrent une nouvelle fois les portes de leur maison pour accueillir des artistes inédits sous l’égide du commissaire d’exposition Cyril Guernieri.

Un petit train gratuit circule de 14h à 19h pour vous conduire d’un lieu d’exposition à l’autre.

A 19h30, Blaye Les Hospices des Arts propose une vente aux enchères originale de barriques de vin associées à des œuvres d’art uniques.

Puis à 20h30, vivez une rencontre privilégiée avec les artistes lors du Dîner des Artistes, dans une ambiance élégante et conviviale. .

1 Place de la Citadelle Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 12 09 blayevilladesarts@gmail.com

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English : Blaye en état d’art Samedi 13 Juin

L’événement Blaye en état d’art Samedi 13 Juin Blaye a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Blaye