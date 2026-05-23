Blaye

Blaye en état d’art Jeudi 11 Juin

1 Place de la Citadelle Blaye Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 17:00:00

fin : 2026-06-11 22:00:00

Date(s) :

2026-06-11

NOCTURNE DES ARTS Jeudi 11 juin

De 17h à 22h, venez célébrer l’ouverture officielle du festival Blaye en Etat d’art au coeur de la citadelle ! Découvrez les expositions lors d’une soirée festive et conviviale, rythmée par le petit train touristique qui vous conduit d’expo en expo.

A 19h30, participez au vernissage des expositions à la citadelle. Puis dès 20h30, Mon Bel Estuaire et le 2-4-6 s’associent pour prolonger la soirée dans une ambiance chaleureuse. Un verre de l’amitié vous sera offert à cette occasion. .

1 Place de la Citadelle Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 12 09 blayevilladesarts@gmail.com

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English : Blaye en état d’art Jeudi 11 Juin

L’événement Blaye en état d’art Jeudi 11 Juin Blaye a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Blaye