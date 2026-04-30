Blaye

Soirée d’honneur de la Couronne

Route des Cônes Blaye Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 18:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

A l’occasion de son 13è anniversaire de fondation, la Principauté d’Hélianthis vous reçoit au Château Marquis de Vauban pour une soirée marquée par un dîner-concert pour une soirée festive et conviviale autour du patrimoine et de nos acteurs locaux. .

Route des Cônes Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : Soirée d’honneur de la Couronne

L’événement Soirée d’honneur de la Couronne Blaye a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Blaye