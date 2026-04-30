Soirée d’honneur de la Couronne Blaye
Soirée d’honneur de la Couronne Blaye samedi 6 juin 2026.
Blaye
Soirée d’honneur de la Couronne
Route des Cônes Blaye Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 18:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
A l’occasion de son 13è anniversaire de fondation, la Principauté d’Hélianthis vous reçoit au Château Marquis de Vauban pour une soirée marquée par un dîner-concert pour une soirée festive et conviviale autour du patrimoine et de nos acteurs locaux. .
Route des Cônes Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : Soirée d’honneur de la Couronne
L’événement Soirée d’honneur de la Couronne Blaye a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Blaye
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