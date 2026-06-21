21ème Salon International de l’Aquarelle Visites aux chandelles de la salle de La Halle Salle de la Halle Saint-Yrieix-la-Perche samedi 15 août 2026.

Saint-Yrieix-la-Perche

21ème Salon International de l’Aquarelle Visites aux chandelles de la salle de La Halle

Salle de la Halle Rue de la pierre de l’homme Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 22:30:00

fin : 2026-08-14 23:30:00

Date(s) :

2026-08-14

Cette visite nocturne d’une partie du 21ème Salon international de l’aquarelle de Saint-Yrieix-la-Perche invite le public à explorer les racines de l’aquarelle : ses matières, ses gestes, ses sources d’inspiration. Un moment suspendu, chaleureux et sensoriel, pour redécouvrir les artistes et leurs créations dans une atmosphère douce et immersive. .

Salle de la Halle Rue de la pierre de l’homme Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 56 98 89 isabelle.lavalley386@orange.fr

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English : 21ème Salon International de l’Aquarelle Visites aux chandelles de la salle de La Halle

L’événement 21ème Salon International de l’Aquarelle Visites aux chandelles de la salle de La Halle Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pays de Saint-Yrieix