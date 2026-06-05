Festival Musical de Saint-Yrieix Quartet 126ème Rue Centre Culturel JP Fabrègue Saint-Yrieix-la-Perche

Saint-Yrieix-la-Perche

Festival Musical de Saint-Yrieix Quartet 126ème Rue

Centre Culturel JP Fabrègue 14 Av du Maréchal de Lattre de Tassigny Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 20:30:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

La scène jazz toulousaine a toujours été particulièrement dynamique. Normal, au pays de Nougaro. Le Quartet 126ème Rue rassemble 4 musiciens de talent appartenant à cette nouvelle génération créative de jazzmen et jazzwomen qui a pris la relève. Depuis des années, ils s’expriment avec brio sur les scènes de la Ville Rose ou d’ailleurs et dans les festivals aux 4 coins de l’hexagone. Le groupe s’est formé avec la volonté de rendre hommage aux figures marquantes du jazz des années 50 60 (et suivantes), en particulier aux maîtres du Hard Bop, à travers un répertoire de compositions originales, variées et pour certaines oubliées. Ils nous proposent une musique qui sait donner à chaque instrument sa place. .

Centre Culturel JP Fabrègue 14 Av du Maréchal de Lattre de Tassigny Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 20 72

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English : Festival Musical de Saint-Yrieix Quartet 126ème Rue

L’événement Festival Musical de Saint-Yrieix Quartet 126ème Rue Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Pays de Saint-Yrieix