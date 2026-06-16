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Atelier Magnets fleuris Centre culturel J-P-Fabrègue Saint-Yrieix-la-Perche

Atelier Magnets fleuris Centre culturel J-P-Fabrègue Saint-Yrieix-la-Perche

Atelier Magnets fleuris Centre culturel J-P-Fabrègue Saint-Yrieix-la-Perche mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : Centre culturel J-P-Fabrègue

Adresse : 14 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny

Ville : 87500 Saint-Yrieix-la-Perche

Département : Haute-Vienne

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Saint-Yrieix-la-Perche

Atelier Magnets fleuris

Centre culturel J-P-Fabrègue 14 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:30:00
fin : 2026-07-18 16:30:00

Date(s) :
2026-07-15 2026-07-18

Façonnage en porcelaine froide puis décor à la peinture de magnets fleuris.   .

Centre culturel J-P-Fabrègue 14 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 88 77 

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English : Atelier Magnets fleuris

L’événement Atelier Magnets fleuris Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-06-09 par Terres de Limousin

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